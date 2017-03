Norwegian lover superbillige billetter til New York, men vår pristest avdekker at SAS knuser Norwegian på pris på 6 av 7 reiser.

Mange venter lengst mulig med å kjøpe juletre for å unngå at nålene faller av. Men du kan fint kjøpe det allerede nå, ifølge treekspert.

- Kjøp av ny bolig eller hytte gir ingen garanti for at duikke får med farlige feil på det elektriske anlegget, sier skadedirektøren iTryg.

Fortsatt skjer nesten hver tiende bilulykke om vinteren på sommerdekk, ifølge tall fra If Skadeforsikring. Statsmeteorolog John Smits tror ikke alle følger like godt med på værmeldingen.

Det er mange faktorer som i sum gjør Kasper Idland til det minst beskrevne bladet i gjengen som deltok under tungtvannsaksjonen på Rjukan under krigen. At han giftet seg med et tidligere medlem av Nasjonal Samling var en av dem.

Gjennombrudd i New Zealand Open I nattens slopestylefinale i TTR Burton New Zealand Open viste Ståle Sandbeh (18) fra Bærum og Kjersti Buaas (30) fra Trondheim hva de er gode for. Les mer...